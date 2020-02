Se billedserie Fasanerne stortrives på Sydsjælland, hvor de venter på at blive skudt i jagtsæsonen. Her er kortet, der kortlægger hvor der er udsat flest fasaner. Illustration: DOF

Ornitologer kræver stop for flere fasaner og gråænder

Næstved - 14. februar 2020 kl. 08:36 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sydsjælland er et paradis for fasaner. Her flakser tusindvis af forvirrede fugle rundt i naturen og venter på at blive kørt over eller skudt.

Dansk Ornitologisk Forening har netop offentliggjort det store fasanoverblik, fordelt på postnumre. Og her fremgår det tydeligt, at der er tæt trafik af fasaner på Sydsjælland, primært på grund af de store godser, der har udsætning af fasaner og efterfølgende fasanjagt som en vigtig kilde til indtjening.

- Fasanerne er et kapitel for sig, siger ornitologernes formand Egon Østergaard og fortsætter:

- De udsættes ofte i kæmpeflokke ude på godserne og det er ikke noget vi er tilhængere af. Dansk Ornitologisk Forening er principielt imod udsætninger af fugle til jagt. Jagt bør alene foregå på naturlige bestande, der ikke er truede eller rødlistede, lyder det fra fugle-entusiasternes førstemand.

Egon Østergaard er dog klar over, at et forbud mod udsætning af flere fasaner næppe har gang på jord på Christiansborg. I stedet har DOF indledt en kamp for udsætning af flere gråænder.

- Udsatte gråænder er virkelig et stort problem for naturen. Gråænder kan - populært sagt - skide en sø eller et vandhul i stykker. De bliver fodret flittigt for at de ikke skal flyve væk og de tilfører søer og vandhuller masser af næringsstoffer som søerne ikke har godt af, siger DOF-formanden.

866.00 fugle sættes ud til jagt Sidste år blev der udsat godt 800.000 fasaner i naturen - så absolut flest i vores del af Danmark, Der blev også udsat 60.000 gråænder og knap 6.000 agerhøns - alt sammen såkaldte skydefugle, som jægerne betaler for at få på kornet.

På de sydsjællandske godser koster det typisk 400 kroner at få lov til at skyde en fasan. Det er en kostbar hobby, og en dårlig forretning for jægerne, eftersom vi ofte i vintersæsonen kan købe tre fasaner for hundrede kroner henne hos fiskemanden eller i supermarkedet.

