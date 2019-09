Freja Lynæs Larsen har orlov fra byrådsarbejdet og modtager alligevel honorar. Det samme gør hendes suppleant.

Orlovsballaden er nået til Næstved Byråd

Næstved - 10. september 2019 kl. 21:08 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådsmedlem fra Enhedslisten, Freja Lynæs Larsen, er ufrivilligt blevet et debatemne i Byrådets økonomiudvalg. Freja Lynæs Larsen har af helbredsmæssige grunde valgt at tage orlov fra Byrådet. Hun oppebærer et vederlag i størrelsesordenen 200.000 kroner på trods af, at hun har frasagt sig sine politiske opgaver i to måneder. I orlovsperioden får hendes suppleant Susanne Steensgaard Tariq et tilsvarende vederlag.

Læs også: Studerende er vikar i byrådet

Der er ikke mulighed for at frasige sig honoraret under en orlov. Dét vil flere i økonomiudvalget have lavet om. Venstre har stillet forslag om, at Indenrigsministeriet laver reglerne om og fuldstændig afskaffer honorarerne, hvis man er på orlov. Det være sig på grund af sygdom, barsel eller en sejltur på de syv verdenshave.

Et flertal i økonomiudvalget er landet på en lidt blødere model. De vil skrive til Indenrigsministeret med et forslag om, at hvis man af private årsager søger orlov fra politiske poster, bliver det uden honorar. For eksempel, hvis man søger orlov for at hellige sig valgkamp eller for at gå på Caminoen.

Thor Temte, byrådsmedlem for Enhedslisten, er glad for, at Indenrigsministeret bliver kontaktet. Men han mener ikke, at partiet hænger hykleriet til offentlig skue, når de harselerer over privilegier til politikere og selv udnytter samme smuthuller.

- Jeg tror ikke, at Enhedslisten har flere sager end andre partier. Men der er bare mere opmærksomhed rettet mod os, siger han.

Enhedslisten lokalt har endnu ikke besluttet, om Freja Lynæs Larsen i orlovsperioden skal overføre sit honorar til Enhedslisten, som donerer pengene til et godt formål. Det var ikke muligt at træffe Freja Lynæs Larsen for en kommentar.

