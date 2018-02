Se billedserie Maria Skov er gået videre til de indledende runder, som begynder på mandag. I sin fritid har hun startet en blog, hvor hun skriver om mad.

Ordblinde Maria satser benhårdt på Masterchef

Næstved - 18. februar 2018

Hun sprudler af selvtillid, livslyst og fortælleglæde. Ordene springer nærmest ud af munden på den 24-årige kvinde, når hun skal berette om sit liv og om deltagelsen i TV3-madprogrammet Masterchef 2018, hvor hun netop er gået videre til næste runde.

- Det er sindssygt stort. Det er noget af det største, jeg har oplevet, siger hun, så ingen er i tvivl om, at hun mener det.

Fremtidsudsigterne for Maria Skov så ellers ikke så lyse ud. Hun er ordblind og har altid hadet at gå i skole.

Hun haltede sig gennem folkeskolen, uden at vide hvorfor hun havde så store problemer med at følge med.

- Min mor øvede diktat med mig, og hun blev ved, men troede jeg bare ikke hørte efter, siger hun

Hun gik på Sankt Jørgens Skole i Næstved i 10 år, men det var først, da Maria Skov forsøgte sig på handelsskolen for anden gang, at man fandt ud af, at hun er ordblind.

- Så valgte jeg at stoppe. Jeg ved ikke, hvorfor det ikke blev opdaget før. Det er lidt af et held, at jeg ikke endte som en sørgelig sjæl, siger Maria Skov.

Hun har arbejde på en is- og grillbar, hvor hun er superglad for at være. Hun er bestyrer og har en chef, der tror på hende.

- Jeg er glad for, at der er nogle, der så potentialet, men det har været svært, siger hun.

Der er åbenbart også andre der tror på Maria Skov.

Nu er hun videre til de indledende runder i det populære madprogram Masterchef, hvor hun skal konkurrere mod en lang række andre amatørkokke.

- Jeg vil se, om jeg er så god, som jeg tror, siger hun.

For til sidst er der kun en tilbage - Årets Masterchef. Maria Skov håber det bliver hende.