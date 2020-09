Se billedserie Stort set alle pladser i menighedsrådet for Kvislemark-Fyrendal-Førslev Sogn blev besat ved tirsdagens valgmøde. Arkivfoto

Optimisme i menighedsråd efter valgaften

Næstved - 17. september 2020 kl. 10:45 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en noget nervøs menighedsrådsformand, der bød velkommen til første del af menighedsrådsvalget i Kvislemark-Fyrendal-Førslev Sogne tirsdag aften.

Inden mødet havde Inger Oline Hansen - også kaldet Line Hansen - nemlig en bange anelse om, at menighedsrådet ville komme til at mangle i hvert fald tre medlemmer.

Men som aftenen skred frem, blev den bekymring gjort til skamme.

Flot fremmøde Der var mødt omkring 30 personer op for at deltage i aftenens valgforsamling, som blev afholdt i Sneslev Forsamlingshus.

Efter en let anretning i form af pølser og brød, blev fokus vendt mod aftenens primære mål: At få valgt et nyt menighedsråd.

- Der var god stemning, folk var glade og der var mange gode folk, der stillede op, siger Line Hansen.

Før aftenens møde var hendes gæt, at der ville mangle i hvert fald tre medlemmer og derudover også stedfortrædere. Sådan gik det heldigvis ikke.

Der blev kampvalg I alt skal der sidde ni i menighedsrådet - tre fra hvert af de enkelte, tidligere sogne. Realiteten var, at der stillede en enkelt op i Kvislemark, tre fra Fyrendal og hele fire fra Førslev.

- Med hensyn til pladserne til folk fra Førslev, så var vi faktisk ude i et kampvalg, fortæller Line Hansen.

Og selvom der kun blev stemt en enkelt ind i Kvislemark, så er hun fortrøstningsfuld.

Til mødet ønskede en nytilflytter nemlig at stille op, men af praktiske årsager var det endnu ikke muligt at vælge denne ind.

Det forventer Line Hansen dog at det bliver, når der skal holdes næste valgmøde i starten af oktober.

Således mangler menighedsrådet kun et enkelt medlem for at være fuldendt - og så bliver det endda med en stedfortræder i Førslev.

Ekstra valgforsamling Før menighedsrådet er fuldendt, skal der afholdes endnu en valgforsamling, hvor de sidste pladser skal besættes. Artiklen fortsætter under billedet

Menighedsrådsformand Line Hansen ser frem til, at det nye menighedsråd kan tage fat på de opgaver, der ligger forude. Privatfoto

Det foregår den 6. oktober klokken 19.00 i Kvislemark Forsamlingshus, da det er medlemmer fra Kvislemark, der mangler.

- Vi har fået sat et rigtig godt hold, som er klart til at tage fat. Jeg håber, at det kan være med til at tiltrække de sidste frivillige kræfter, som vi mangler, siger Line Hansen.

Valgene i resten af Næstved provstis sogne bliver afholdt frem til torsdag aften.

