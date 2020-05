- Der er meget fokus på at støtte og handle lokalt. Det betyder rigtig meget, siger Daniel Lillerøi, chef for Næstved Cityforening. Foto: Jan Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Optimisme i bymidten: Gang i omsætningen igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Optimisme i bymidten: Gang i omsætningen igen

Næstved - 14. maj 2020 kl. 17:59 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om det pt. ikke er tilladt at lave events i bymidten, så går det ganske godt for butikkerne. Her er der igen godt gang i omsætningen.

- Flere butikker melder om, at de har haft årets bedste dag rent omsætningsmæssigt her inden for de seneste 14 dage, siger René Jørgensen, marketingkoordinator i Næstved Cityforening.

Torsdag, fredag og lørdag er igen nogle travle dage i bymidten.

- Der var forrygende travlt i lørdags, og sidste fredag, som skulle have være city nat, var også en rigtig god dag, siger René Jørgensen. Her var omsætningen mange steder som på en city nat - indtil der blev lukket klokken 18.

Økonomisk hul skal fyldes op Det går godt både i de fysiske butikker og på de lokale webshops, lyder meldingen fra cityforeningen.

- Der er et økonomisk hul, som skal fyldes op, men der er igen optimisme og overskud, siger en glad Daniel Lillerøi.

Mandag den 18. maj bliver det igen tilladt med udeservering hos de forskellige caféer og restauranter.

- Det er virkelig noget, vi glæder os til. Så begynder bymidten at ligne sig selv igen, siger Daniel Lillerøi.

- Vi arbejder også på at lave markedsdage, hvor salget rykker ud foran butikkerne. Det er ret coronavenligt, tilføjer citychefen, som stadig venter spændt på, hvornår det igen bliver tilladt med større forsamlinger, så cityforeningen atter kan holde city nat og andre større events.

Aflyst og flyttet Mens vi venter på fase 3, der efter planen starter 8. juni, er der forskellige planlagte events i cityforenignens regi, som enten er rykket eller aflyst. Både ølfestivalen og vinfestivalen er nu helt aflyst i år. Ølfestivalen, der havde sin debut sidste år, var oprindeligt planlagt til april, og vinfestivalen til september, men efter en sikkerhedsvurdering har man altså besluttet helt at aflyse i år.

En markedsdag næste fredag, 22. maj, er også droppet, og en street food festival planlagt 18.-20. juni er pt. rykket til september.

Indtil videre håber cityforeningen, at det skal kan lade sig gøre at holde city nat til juli og august, muligvis som rene shoppedage uden aktiviteter, og at holde markedsdage hver fredag i juli.

relaterede artikler

Debat: Midtbyen og trafikken 13. maj 2020 kl. 15:00

Der er brug for flere aktive butikker 22. april 2020 kl. 06:51

Bymidtens webportal er gået i stå 21. april 2020 kl. 16:59