Se billedserie Yass Al-Kanani og hans lillebror Abass har åbnet Kanani Delikatesse og til juni byder de indenfor til en slagterbutik i den anden halvdel af Synoptiks tidligere lokaler i Ramsherred. Foto: Dorte Rye Silbo

Optikeren er forvandlet til en delikatessebutik

Næstved - 15. april 2021 kl. 11:30 Af Dorte Rye Silbo Kontakt redaktionen

Yass Al-Kanani og hans lillebror Abass står bag den nye forretning i Næstved - Kanani Delikatesse og de er godt i gang med at omdanne nabobutikken til en rigtig slagterbutik med kød og pålæg.

Rygtet går i byen. Er det en slagter - der åbner i Ramsherred 19a? Jo den er god nok - men den første del af butikken er åbnet som en Take Away butik med sandwiches, salater og smørrebrød, der siden åbningen 1. marts allerede er kommet rigtig godt fra start. Næste etape er slagterbutikken, der forventes at være klar til åbning 1. juni.

Godkendt til fødevarebutik Den tidligere Synoptik butik, der spredte sig over to butikslokaler, har fået en omfattende renovering, og er godkendt til fødevarebutik.

- I går fik vi glade smileys og roser, da vi havde besøg af Levnedsmiddelstyrelsen, fortæller en glad Yass Al-Kanani.

Den 29-årige slagter blev uddannet for 10 år siden i en slagterbutik i Virum og siden har han været slagtermester i forskellige supermarkedskæder som Bilka, Føtex og senest hos Meny på Amager.

Ramsherred 19a har tidligere huset optikerforretning, så det er en gennemgribende renovering de to brødre står bag. Foto: Dorte Rye Silbo

Sin egen mester - Jeg er født og opvokset i København og min familie kommer oprindelig fra Irak. Da min kone og jeg kiggede efter hus, fandt vi ud af, at vi fik meget mere for pengene ved at flytte til Næstved, hvor min søster i forvejen boede. Vi fik min mor og bror med, fortæller Yass Al-Kanani.

Han har længe drømt om en dag at blive sin egen mester, og så var lokalerne der.

- Jeg var blevet ked af køreturen til Amager, og jeg havde sparet penge op, som jeg gerne ville investere i projektet inden jeg blev 30 år. Det skulle også være inden min kone fik for mange gode ideer, smiler Yass Al-Kanani.

- Min bror var blevet færdig med HF, og jeg spurgte om han ville være med til at passe delikatessen. Når min "lille baby" - slagterbutikken er færdig, så skal jeg betjene den.

Abass Kanani vil fremover stå for delikatesse-afdelingen, og når slagterbutikken åbner, vil hans slagteruddannede storebror servicere kunderne i den. Foto: Dorte Rye Silbo

Sandwich, salater og smørrebrød I delikatessen bydes der på otte forskellige sandwicher, som både familie og kunder har været med til at prøvesmage og ud fra det, er de valgt.

Derimod kan kunderne selv bestemme, hvilket fyld der skal i bagels. Brødet er hvede, fuldkorn eller chili/cheddar. Derudover føres der 12 forskellige salater og flere varianter i smørrebrød. Lokalet er hyggelig indrettet med stole, der kan benyttes mens maden tilberedes. Ellers er Kanani også klar med udbringning.

Slagterbutik færdig 1. juni I baglokalet er der gennemgang til den anden butik, hvor alt er rømmet og kun de rå mure står tilbage. Håndværkere arbejder flittig på at blive færdige til 1. maj og efter en måned forventer Yass at være klar til åbningen 1. juni.

Han er tydeligt begejstret, når der tales om slagterafdelingen og dens indhold.

- Det bliver en rigtig lækker slagterbutik, hvor vi også kan tilbyde halalkød. Men altså også grisekød. Jeg skal for eksempel allerede i morgen levere en helstegt pattegris, som jeg skal grille hos nogen, fortæller Yass Al-Kanani.

Kvæg forkæles med massage - Vi vil have et modningsskab med højrebskød, der skal hænge i fire til seks uger og kunderne vil opleve, at der hænger et helt lam i skabet. Det er kvalitets kød fra fritgående lam opdrættet i Sønderjylland.

- Det er fint at noget af kødet er synligt, så alt ikke er gemt i kølerummet, tilføjer han.

Derudover bydes der på finsk Choko-kalvekød fra Freygaard og hjemmelavet pålæg som spegepølse, rullepølse, roastbeef samt egen medister- og grillpølser.

- Får vi bestillinger på det fine japanske kobekød kan det også skaffes. Det er virkelig kvalitetskød fra kvægdyr med bedre velfærd. De bliver blandt andet forkælet med musik og massage. Prisen er cirka 2000 kroner pr. kilo, slutter den unge slagtersvend.