Optiker får helt Nyt Syn

Inden han åbnede Jesper's Optik, var han en del af en optikerkæde ejet af en kapitalfond. For at opnå frihed til selv at styre sortiment, indretning og kundekontakt, besluttede han at åbne for sig selv. Selv om han med skiftet nu igen bliver en del af en kæde, bevarer han dog sin frie bevægelighed, da Nyt Syn er en såkaldt frivillig kæde.