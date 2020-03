Det fremgår af en såkaldt sundhedsberedskabsplan, hvordan Næstved Kommune skal støtte ved et eventuelt udbrud af coronavirus, fortæller Jakob Bigum Lundberg, der er formand for beredskabsgruppen og direktør i Næstved Kommune. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Oprustning: 50 ekstra senge klar til corona-udbrud

Sådan siger formand for beredskabsgruppen og direktør i Næstved Kommune, Jakob Bigum Lundberg. Her er man i fuld gang med at forberede sig på et eventuelt udbrud af coronavirus (Covid-19). Kommunen har netop indkøbt 50 ekstra senge, så de er klar, hvis sygehusene beder dem om at bistå med udskrevne patienter.