Se billedserie HG Gymnastik plejer at være med i Aktive Feriedage, men da alle foreninger er lukket ned for tiden, er der risiko for at de ikke når at tilmelde sig i år.

Send til din ven. X Artiklen: Opråb til foreninger: Tilmeld Aktive Feriedage nu Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Opråb til foreninger: Tilmeld Aktive Feriedage nu

Næstved - 09. april 2020 kl. 11:00 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der plejer at være 40 tilmeldte på nuværende tidspunkt. Men der er kun halvdelen.

Chefkonsulent Ole Hansen fra Center For Kultur og Borgerservice i Næstved Kommune er bekymret. Det gælder den store pakke af tilbud til børn og unge i sommerferien: Aktive Feriedage.

I alt 70 aktiviteter med alt lige fra ridning til springgymnastik og fodbold. Sådan plejer det at være, og det ville være synd, hvis coronakrisen gør, at foreningerne glemmer at tilmelde sig.

- Derfor har vi forlænget fristen en uge, så foreningerne kan nå det inden 17. april, og det kan gøres på mail ckb@naestved.dk eller ved at ringe til mig på 25450295, siger Ole Hansen.

Feriedage bliver til noget Han fortæller, at Næstved Kommune har valgt at tage ja-hatten på. Derfor er det bestemt at fastholde planen og gå efter at gennemføre de attraktive Aktive Feriedage. De må blive til noget igen i år.

Målet er at nå de samme antal aktiviteter som sidste år. Problemet er imidlertid, at foreninger som normalt har gang i aktiviteterne i det tidlige forår, de er lukket ned på grund af coronakrisen.

Relationer på tværs - Det bliver jo sommer igen, og der bliver mindst ligeså meget brug for at børnene får mulighed for at komme ud og opleve noget i sommerferien, siger Ole Hansen der kalder Aktive Feriedage et udstillingsvindue for de foreninger der er med.

- Det giver nye medlemmer, og så er feriedagene også med til at skabe nye venskaber og relationer på tværs. Det sociale er lige så vigtigt som det, at børnene også bliver dygtigere til at ride eller springe i trampolin, siger Ole Hansen.

Videre på den anden side Lige nu er det helt afgørende at foreningerne tilmelder sig Aktive Feriedage.

Lidt senere - nærmere bestemt fra 11. maj til 2. juni - er det op til børnene og deres forældre at udvælge de helt rigtige aktiviteter.

- Jeg fornemmer, at coronakrisen er med til at gøre folk lidt pessimistiske. Det forstår jeg godt, men det er også vigtigt at bevare troen på, at vi kommer videre på den anden side. Jeg ser frem til, at der kommer mange tilmeldinger nu, så vi igen kan skabe gode oplevelser i den lange sommerferie, siger Ole Hansen.

relaterede artikler

Spillefugle holder ferie i mørke: Otteårige jagtede digitale kæledyr 28. juli 2019 kl. 12:00

Nannas debut på racercyklen blev en succes 18. juli 2019 kl. 07:52