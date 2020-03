Se billedserie Den grimme højresvingsulykke fra sidste uge har bekræftet Rasmus Eliasen i, at trafiksikkerheden for cyklister er alt for dårlig i Næstved. Foto: Esben Thoby

Opråb: Det er alt for farligt at være cyklist

Næstved - 09. marts 2020

Da en 78-årig kvinde i sidste uge på cykel blev kørt ned i i en højresvingsulykke, blev det dråben for Rasmus Eliasen. Gymnasielæreren har de seneste tre år brugt en hel del af sin fritid på at undersøge trafiksikkerheden for cyklister i Næstved, og han er mildest talt ikke tilfreds.

- Jeg er både bilist og cyklist, og jeg har oplevet flere gange, at jeg har været ved at blive kørt ned. Det er ikke, fordi bilisterne kører dårligt, men fordi oversigtsforholdene er for dårlige, hastighedsbegrænsningerne er for høje, og trafikken er for tæt. Ved juletid blev min svigerinde kørt ned, og da jeg så læste om ulykken med den 78-årige, tænkte jeg, at nu må nogen sige noget, lyder det fra Rasmus Eliasen.

Det var problemer i hans eget nærområde, som fik ham i gang, og da han begyndte at læse referater fra Teknisk Udvalg og undersøgelser om trafiksikkerheden, stod det klart for ham, at de bløde trafikanter ikke prioriteres af kommunen.

- Det har de ikke gjort i mange år. Vi har brugt en halv milliard på omfartsveje og 80 millioner på nye parkeringshuse men næsten ingen penge på at forbedre sikkerheden for cyklister. Der tegner sig et mønster, siger han og henviser til en uvildig rapport, som blev lavet i efteråret 2018.

Her har 840 mennesker svaret på, hvad de føler sig mest generet af i trafikken, og de fire topscorere har alle noget med cyklister at gøre: Huller eller ujævne veje og cykelstier, manglende cykelstier, farlige kryds og strækninger samt biler.

I samme rapport hedder top 3 over ønsker, som kunne få respondenterne til at cykle mere, flere cykelstier, mere sikre forhold for cyklister og bedre vedligeholdelse af veje og stier.

- Den manglende sikkerhed går ud over børn, unge og de ældste, der får begrænset deres bevægelsesfrihed, fordi mange ganske enkelt ikke tør køre rundt i byerne. Jeg har også lavet opslag om dette på Facebook, hvor flere kommenterer det samme. Jeg synes, det er en skandale, at mennesker ikke tør cykle, fordi forholdene er, som de er, siger Rasmus Eliasen.

Han kritiserer også, at der ikke er lavet en ordentlig undersøgelse af børn og unges trafiksikkerhed og tryghed, samt at de fleste ønsker, som diverse skolebestyrelser kom med tilbage i 2016, er blevet afvist.

- Og mange af de tal, som politikerne træffer deres beslutninger ud fra, er ubrugelige. Alle mindre uheld registreres ikke, og det vurderes, at kun 10 procent af uheld bliver registreret. Man burde kigge på undersøgelsen fra 2018 i stedet for de misvisende tal, mener Rasmus Eliasen, som peger på især et område, hvor han mener, kommunen kunne gøre det meget bedre.

- Man burde nedsætte et trafiksikkerhedsråd bestående af børn, unge, ældre, politikere og embedsmænd. Det findes hos vores naboer i både Faxe, Vordingborg og Ringsted kommuner, men ikke her, og det forstår jeg ikke.

Rasmus Eliasen har to børn på syv og tre år, og hvis ikke trafiksikkerhed forbedres, tør han ikke sende dem ud på cykel i byen, før de er 13-14 år, siger han.