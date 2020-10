Oplev ny teknologi på Holmegaard Værk: Fra glasovn til storskærm

Man gør det på Corning Museum of Glass i staten New York i USA, men ellers er det ikke noget man gør det så meget i; at filme hvad der sker inde i glasovne.

Der bliver op til 1.300 grader varmt i indsmeltningsovnene i glasværkstedet på Holmegaard Værk, så hvordan kan man lige få et kamera til at vise billeder inde fra ovnen?

Rustfrit stål

Man borer da et lille hul i ovnens bagvæg og sætter kameraet lige bag ved hullet, vel at mærke pakket ind i rustfrit stål, som er virkelig dårlig til at lede varme, og så sørger man samtidig for, at kameraet bliver luftkølet hele tiden.