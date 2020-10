Oplev Yoko Ono og Olafur Eliasson i et helt nyt lys

Langt de fleste kunstudstillinger benytter sig af lys fra loftet til at sætte spot på de værker, der kan opleves. Men for kunstner og professor i billedkunst og udstillingspraksis Mikkel Carl er det markante indfald af dagslys noget af det mest essentielle ved Rønnebæksholm. Derfor droppes det kunstige lys helt, når han som kurator er klar med udstillingen »You are right here right now«.