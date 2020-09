Oplev Kunst med Sjæl

Næstved Kulturforening inviterer alle interesserede til kunstmessen Kunst med Sjæl, der holdes lørdag den 26. og søndag den 27. september i Gl. Ridehus, begge dage mellem klokken 10 og 16. Her får kunstnere fra hovedsageligt psykiatrien, sociale caféer, væresteder og støttecentre mulighed for at udstille deres kunst for et bredt for publikum. Den alsidige vifte af spændende og anderledes værker garanterer en unik kunstoplevelse med en personlig dybde udover det sædvanlige. Hver enkelt kunstner har en historie at fortælle, og som beskuer får man et indblik i deres verden. Udover dansk deltagelse er der i år kunstnere fra Eutin i Tyskland, fra Sopot i Polen og fra Fredrikstad i Norge, der udstiller deres værker. Der er fernisering lørdag klokken 11 til 13, hvor socialpædagog og medlem af byrådet Hanne Sørensen (S) holder åbningstale og klipper snoren. Der er gratis adgang.