Lene Steinbeck, som her ses ved Prøvesamlingen med de over 40.000 glas, der gennem tiden er fremstillet på Holmegaard Glasværk, vil onsdag aften fortælle om Holmegaard Glasværks historie og signere sin bog »Historien om Holmegaard«. Foto: Helle Hansen

Oplev Danmarkshistorie set gennem glas

Efter foredraget vil det være muligt at købe et signeret eksemplar af bogen 'Historien om Holmegaard' til en fordelagtig pris, ligesom at det også vil være muligt at få signeret sin allerede købte bog.