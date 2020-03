Ophørsudsalg i bymidten: Butikker lukker på stribe

Det er den triste realitet ved udgangen af februar, når man ser sig omkring i Næstved centrum. Imerco på Ringstedgade, livsstilsbutikken Bjørch på Axeltorv og skobutikken Bistro er alle lukket i løbet af den just forgangne måned, og flere butikker lukker i den kommende tid. Nogle flytter til Næstved Storcenter, andre lukker helt af personlige årsager og nogen begrunder lukningen med Black Friday og andre dage, hvor der skal gives rabat på varerne, så det kniber med at få økonomien til at hænge sammen.