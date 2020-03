Den nye privatskole på Petersmindevej i Holme-Olstrup nåede aldrig at åbne. Foto: Mia Than West

Opgiver ny privatskole - eleverne mangler

Næstved - 09. marts 2020

Der bliver ingen privatskole i Holme-Olstrup. Bestyrelsen bag har kastet håndklædet i ringen. Skolen på Petersmindevej skulle efter planen være åbnet til august 2020, men det kommer ikke til at ske.

Årsagen er, at det ikke er lykkes at skaffe det nødvendige antal elever. Der er indmeldt blot 20 elever, og derfor har bestyrelsen vurderet, at det hverken er økonomisk eller pædagogisk forsvarligt at starte skolen.

- Det er en 100 procent enig bestyrelse, den har valgt at lukke ned. Det skal være bæredygtigt og kunne fungere. Vi vil ikke starte noget, der ikke kan fungere, siger bestyrelsesmedlem Søren Peter Foldberg.

Han har i et års tid - sammen med en gruppe ildsjæle - arbejdet målrettet med at få etableret en privatskole i Holme-Olstrup. De seneste måneder har bestyrelsen blandt andet afholdt »drop in indskrivninger« for at få flere elever, og for nylig lancerede de en kampagne, hvor man kunne få de første tre måneder gratis på skolen. Det har dog ikke skaffet flere elever.

- Det er en trist melding, og det er en skuffelse. Vi er jo kede af, at vi ikke kan levere varen, og at det ikke er lykkes at få skolen i gang, siger Søren Peter Foldberg.

Projektet er indtil videre sat i bero. Det betyder, at hvis forudsætninger ændrer sig væsentligt, kan projektes genoptages enten i 2021 eller 2022.