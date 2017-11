Artiklen: Opfyld et ønske fra et træ

Opfyld et ønske fra et træ

På Kurts Torv i Næstved Storcenter står der et juletræ. På det hænger kort i forskellige farver med gaveønsker fra børn og unge under 18 år. Børnene er fra forskellige institutioner eller familier med begrænsede midler til jul.

Hvis du har lyst til at give lidt til nogle børn, som ikke har så meget, kan du tage et af de blå kort ned og opfylde ønsket. Du skal blot aflevere den købte gave i Centerinformationen.

De børn, som har fået muligheden for at hænge en gave op på Ønsketræet, er udvalgt i samarbejde med folk, der til dagligt arbejder med dem og har kontakt til børnenes familier. Det er de fire Rotary-klubber i Næstved Kommune, som de seneste syv år har stået for projektet, og målet for i år er at opfylde 300 børn og unges ønske.