Eleverne fra Susåskolen, afdeling Herlufmagle har fra morgenstunden stået klar med refleksveste og gjort forbikørende opmærksomme på, at de skal huske lyset i de mørke tider. Privatfotos

Opfordring fra skoleelever: Husk lyset i de mørke tider

Af Mia Than West

Det budskab har elever fra Susåskolen, afdeling Herlufmagle de seneste dage forsøgt at bringe videre til forbipasserende. Alt for mange glemmer nemlig lyset på cyklen, og det skal kampagnen »Husk lys i mørke tider« være med til at ændre.