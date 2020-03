Peter Stevnhoved står i spidsen for operafesten, der flytter fra græsplænen ved den frilagte Suså 100 meter væk til parkeringspladsen.Foto: Anna C. Møhl

Operafest flytter til p-plads 100 meter væk

Af Anna C. Møhl

Musikforeningen NEMF inviterer til gratis operafest under åben himmel lørdag den 27. juni.

Men siden da er græsplænen blevet hjemsted for en legeplads, som har skubbet operaen til side.

For at give publikum den optimale operaoplevelse skal Havnegade spærres af for trafik.