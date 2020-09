OperaBio er tilbage på lærredet med greatest hits

Nordisk Film Biografer i Næstved har været nedlukket siden corona-pandemien lukkede store dele af landet ned tilbage i marts. Det har også betydet, at biografen ikke har kunnet vise opera forestillinger fra The Metropolitan Operaen. Nu er Nordisk Film Biografer i Næstved klar med en ny sæson OperaBio, selv om The Metropolitan Operaen fortsat er nedlukket og ikke sætter nye forestillinger op i 2020.

- I den anledning har The Metropolitan Operaen valgt at genvise ni »greatest hits« i dette efterår. Vi er glade for at kunne vise alle ni operaer med første visning, som er »Cavalleria Rusticana« af Mascagni allerede den 20. september, fortæller biografchef Bente Nielsen.