Se billedserie I dag en parkeringsplads. Den 23. august sidder Peter Stevnhoved og 499 andre på granittrappen eller på stole til Opera ved Susåen. Foto: Anna C. Møhl

Opera i lange baner

Næstved - 25. juli 2020 kl. 16:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Anna C. Møhl

Der bliver plads til gratisterne, når Musikforeningen NEMF inviterer til Opera ved Susåen søndag den 23. august.

Operakoncerterne ledsages af dansere under ledelse af koreografen Steen Körner.

Sidste år var der også opera under åben himmel på græsset ved den frilagte Suså i Havnegade. I år skiftes græsplænen ud med kinesisk granit på parkeringspladsen ved Boderne.

Coronaen var tæt på at aflyse Opera ved Susåen.

Men med muligheden for at samle op til 500 gæster på parkeringspladsen - siddede og med ansigterne vendt i samme retning - tør NEMFs formand Peter Stevnhoved godt løbe an med så stort et arrangement. Der vil blive sørget for god afstand mellem gæsterne.

Hold afstand Men hvad myndighederne vil stille op med dem, der lægger sig på græsset og er med på en gratis lytter, er et godt spørgsmål. Peter Stevnhoved har talt med politiet om problemet, som de betragter overskueligt. Meldingen er, at hvis nogen klager over alt for mange mennesker alt for tæt på hinanden, vil politiet i værste fald være nødt til at gribe ind.

- Vores publikum styrter jo ikke op til scenekanten og kysser hinanden, siger Peter Stevnhoved.

Men han tilføjer, at hvis corona-smittetallene pludselig eksploderer inden 23. august, kan operakoncerten blive flyttet et andet sted hen, hvor NEMF har fuldstændig styr på gæsterne.

I Peter Stevnhoveds verden regner det ikke den 23. august. I hvert fald ikke kl. 14-18.

- Skulle det ske, tror jeg, at folk tager paraply og regnslag med, siger han.

Havnegade spærres af For at give publikum den optimale operaoplevelse skal Havnegade spærres af for trafik.

NEMF har fået mundtlig tilsagn om, at det ikke bliver noget problem.

Det var ellers noget af en problem i august 2019. NEMF bad dengang Park og Vej om lov til at spærre Havnegade af i fire timer en onsdag aften, så publikum kunne høre opera fra baroktiden og ikke lastbiler og borede knallerter. Svaret var nej.

Efter Sjællandske gik ind i sagen, var tilladelsen på plads halvanden time senere.

Udgifterne slår til NEMF har netop gennemført den seks dage lange Herlufsholm International Chamber Musical Festival.

Økonomien hænger sammen takket være offentlige tilskud, sponsorer og fondsmidler. Tidligere har økonomien mildest talt hængt i laser.

- Vi har fået udgifterne til at slå til, siger NEMF-formanden.

NEMF er tilbage på Herlufsholm Skole 28. august.

Kl. 17 sætter publikum sig til rette i Klostergården og lytter til Bachs Johannes-Passionen med ni sangere under ledelse af NEMFs husdirigent Peter Spissky.