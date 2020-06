Mads Skaaning lukker Vaniliestangen i Glumsø. Beslutningen har udløst lokal landesorg i den lille stationsby. Arkivfoto: Jørgen C. Jørgensen

Onsdagssneglen forsvinder: Lille by mister sin bager

Onsdagssnegle, hindbærsnitter og knasende sprøde tebirkes på størrelse med et toiletbræt.

Det er hvad Vaniliestangen har budt på, mens bagermester Mads Skaaning har knoklet for at forsyne borgerne med friskbragt brød og kager.

- Jeg skal nok klare mig, men selvfølgelig er det synd for byen og for mine ansatte, når jeg lukker, siger Mads Skaaning.

- Jeg er vel den tredje butik der lukker ned her indenfor de seneste tre-fire år. Folk siger ofte, at de gerne vil handle lokalt. De glemmer bare at gøre det i praksis, siger Mads Skaaning.