DEO er et landsdækkende oplysningsforbund, som arbejder for demokrati i Europa.

Onlinedebat om EU og corona: En fælles vej?

EU havde 27 forskellige strategier for Covid-krisehåndtering. 28, hvis man tæller EU's fælles forsøg på økonomisk genopretningspakke og fælles indkøb af værnemidler, medicin og vacciner med.

Hvorfor klarede Grækenland sig så godt og Sverige sig så dårligt gennem pandemiens første runde? Hvorfor ventede Spanien 30 dage med at lukke skoler og butikker efter første corona-dødsfald? Hvorfor ramte anden bølge så hårdt i Østeuropa? Hvordan har sundhedssystemerne og økonomien klaret presset, og hvordan ser befolkningen på EU før og efter corona? Disse spørgsmål former udgangspunkt for en debat med Michael Bennet Jensen, souschef og ministerråd ved Den Danske Ambassade i Tjekkiet, og Carsten Humlebæk, lektor i spanske samfundsforhold ved CBS.