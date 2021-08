Se billedserie Sami Benali interesserer sig for japansk sprog og kultur og har efterlyst et japanskhold for øvede, Privatfoto

Online ungdomsskole giver helt nye muligheder

Næstved - 16. august 2021 kl. 14:43 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Der er ikke noget der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Sådan er det også med coronapandemien. For den har blandt andet givet ungdomsskolerne et nyt syn på online-undervisning.

- Vi blev tvunget til at gå online under coronaen, og det fungerede fint for nogle af vores hold, siger afdelingsleder Pernille Jespersen fra Næstved Ungdomsskole.

I ungdomsskolernes skolenetværk drøftede man erfaringerne med online-undervisning og fik en ny idé, som bliver afprøvet det næste halve år: Online-undervisning på tværs af landet.

- Hvert år udbyder alle ungdomsskoler nogle hold, som ikke bliver oprettet fordi der er for få tilmeldte, fortæller Pernille Jespersen.

Derfor har otte ungdomsskoler på Sjælland og i Jylland valgt at gå sammen om at udbyde 12 online-hold i fællesskab.

Japansk for øvede Det er de lidt specielle fag, som ikke kan samle elever nok på den enkelte skole. Næstved Ungdomsskole har budt ind med japansk for øvede, og det er 18-årige Sami Benali rigtig glad for.

Han har hele to gange gået til japansk for begyndere på Næstved Ungdomsskole, og har efterlyst et hold for øvede, så han kan få udvidet sit japanske ordforråd. Nu får han muligheden for at lære japansk online for øvede med sin lærer fra Næstved Ungdomsskole Sascha Nielsen.

- Jeg interesserer mig for japansk kultur, film og manga og vil gerne en tur til Japan. Derfor vil jeg gerne lære sproget, siger Sami Benali.

Han er for øjeblikket i praktik i Aalborg som grafisk tekniker, og derfor et det også en fordel for ham med et online-kursus.

Et forsøg Ud over Japansk for øvede er det nichefag som koreansk for begyndere, russisk sprog og kultur, bogklub, digital art og game design, tegneserie og grafisk novelle, rap med baglandet og endelig broderi, der udbydes online,

Grunden til at det er præcis de fag er, at der er fag som ikke kan samle nok elever i én kommune. Men det er også fordi der er nogle lærere, som er dygtige til at undervise online og kan lide det.

- Foreløbig kører onlineforsøget frem til jul, og så evaluerer vi det, siger afdelingsleder Pernille Jespersen.

Mødes i virkeligheden En del af forsøget går ud på at skabe gode relationer mellem unge på tværs af landet om fælles interesser. Derfor er holdene ikke større end almindelige hold, der er ikke tale om forelæsninger. Desuden mødes alle online-elever og deres lærere en dag i november i Høje Taastrup, så de kan se hinanden øjnene og udveksle erfaringer.

Selv om der også er lagt ét fysisk møde ind i online-forløbet, så er Pernille Jespersen ikke blind for, at der kan være unge, som netop vælger online-undervisning, fordi ikke har lyst til at mødes i virkeligheden.

- Det kan være at online-ungdomsskolen imødekommer nogen som ellers ikke ville komme i ungdomsskole, og så skal vi ikke tvinge dem sammen. Men det vil vise siger hun.

