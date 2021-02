Fysioterapeut Camilla Clausen underviser på online rygskolen hos Næstved Rygcenter. Privatfoto

Online-rygskole hjælper patienter hjemme i stuen

Næstved - 21. februar 2021 kl. 20:01 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Før jul debuterede Næstved Rygcenter et otte ugers onlineforløb med rygskolen, og nu har de første 25 været igennem forløbet med succes. Det kan godt lade sig gøre at lave øvelserne hjemme foran skærmen.

Professionelt forløb Da coronaen ramte sidste år forsøgte Næstved Rygcenter at omlægge sine hold med rygtræning til undervisningen direkte online.

- Det viste sig at være svært for vores undervisere både at vise øvelserne og samtidig instruere og rette på eleverne og så oven i købet klare den tekniske, fortæller Hans Andersen, indehaver af Næstved Rygcenter.

Derfor fik Næstved Rygcenter professionelle til at producere en række videoer, hvor fysioterapeut Camilla Clausen gennemgår et helt rygskoleforløb på syv teorilektioner og 16 videoer med rygøvelser. Det suppleres af råd og vejledning af rygpatiernterne over Facebook eller telefonen.

- Rygpatienterne er vilde med online-rygskolen. Det er gået bedre end vi havde turdet håbe, siger Hans Andersen.

Glade kunder Rygskolen, som er et velafprøvet koncept der har kørt siden 2011, fungerer også online. Det har betydet at patienter som ikke har haft deres hold med ryg-gymnastik under coronaen, alligevel kan lave deres øvelser og få lindret smerterne.

- Vi har også fået online-deltagere som tidligere ikke kom på holdene fordi de troede de ikke kunne følge med eller ikke havde lyst til at vise sig frem for andre, fortæller Hans Andersen fra Næstved Rygcenter.

Mod på træning Han mener at nogen af dem måske er blevet modne til at møde op til den fysiske træning når holdene starter igen efter nedlukningen.

Men det har også været en øjenåbner for fysioterapeuterne på Næstved Rygcenter.

- Lige pludselig har vi fået øjnene op for en metode der kan hjælpe nogle af de mennesker, som har så svære rygsmerter, at de ikke orker at transportere sig til træning på rygcentret, siger Hans Andersen.

