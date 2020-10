Online eventyruge med levende dyr

Op til efterårsferien blev Brøderup Efterskole forvandlet til et mere magisk sted, end en efterskole er i forvejen.

Det var ikke alle elever, der var på scenen. Nogle havde også fået ansvaret for lys og lyd, kostumer, rekvisitter, PR og søde sager til de forskellige forestillinger.

Det var muligt at bruge skolens heste i teaterstykket om Snehvide, da en gruppe af skolens elever fremførte dette før efterårsferien. Foto: Jakob Nordmann Larsen

Blev streamet til familien

Hver elev måtte kun invitere to gæster med grundet coronarestriktionerne. Men ingen skulle snydes. Så i stedet for at samle en masse folk fysisk, gik Brøderup online og livestreamede forestillingerne, så dem, der ikke var plads til, stadig kunne se resultatet af deres unges arbejde.