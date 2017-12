Lige nu er indkøbsvognen næsten tom. Håbet er, at den bliver fyldt med alverdens lækkerier, som kan skabe glæde hos familier, der ikke har så meget at gøre godt med i julen. Det er børn fra naturinstitutionen Røde Hus, der har lavet det fine granpynt til vognen. Foto: Hans Jørgen Johansen

»Omvendt indkøbsvogn« skal skabe juleglæde hos trængte børnefamilier

30-årige Camilla Engmann Bøgh fra Fuglebjerg har i et par år gået med tanken om at hjælpe og glæde andre i julen, der ikke har så meget at gøre godt med. Hun har nu i samarbejde med julehjælpen fra Røde Kors i Næstved samt SuperBrugsen i Fuglebjerg taget initiativ til det, hun kalder »omvendt indkøbsvogn«.

Her kan kunderne - når de alligevel er ude at handle - købe lidt ekstra lækkerier og lægge i indkøbsvognen, der er placeret ved siden af bageren.

Her har de modtaget 80 reelle ansøgninger om julehjælp. Kriteriet for dem, der søger er, at man skal have hjemmeboende børn under 18 år. De har fået sponsoreret 100 gavekort fra COOP, som deles ud til de trængte familier. Hos SuperBrugsen hilser man det gode initiativ velkommen.