Omstridt legeplads bliver hvor den er

Det lykkedes ikke den socialdemokratiske byrådsveteran Per Sørensen at få Byrådet til at bruge 800.000 kroner på at flytte en omstridt legeplads. Han har ellers kæmpet en brav kamp for at flytte legepladsen, som endnu ikke er indviet.

Ene mand stod Per Sørensen ret, da hans forslag om at fjerne legepladsen på græsset ved den frilagte Suså i Næstved. Alle andre rejste sig op, da hans forslag led et kæmpe nederlag på tirsdagens byrådsmøde.