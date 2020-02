Se billedserie Arkæologerne Jeppe Færch-Jensen (tv.) og Toke Hal Bjørn Hansen arbejder på at sikre og dokumentere så mange detaljer fra stormandshallen som muligt, inden gasledningen Baltic Pipe ødelægger de nyopdagede jordiske rester. Foto: Ida Steenfeldt Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Omstridt gasprojekt smadrer sensationelt jernalderfund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Omstridt gasprojekt smadrer sensationelt jernalderfund

Næstved - 14. februar 2020 kl. 03:55 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom jorden nær Fuglebjerg har vist sig at gemme på de jordiske rester af en unik stormandshal fra jernalderen, så sætter det ikke en stopper for placeringen af gasledningen Baltic Pipe, som kommer til at gå direkte igennem fortidsmindet.

Læs også: NGOere og lokale kæmper mod gasledning

Ved de obligatoriske forundersøgelser til gasprojektet i sommeren og efteråret 2019 kunne et hold af arkæologer fastslå, at der var meget oldtidsaktivitet i jorden i området. De valgte derfor at markere området som et sted, hvor der skulle foretages en udgravning. Den udgravning har vist sig at gemme på en fortælling om en af Sjællands største og vigtigste mænds bolig tilbage i 500-tallet.

- Stormanden, der har boet i den her hal, har haft et stort opland omkring sig, som rækker langt udover Fuglebjerg. Det har nok været det meste af Sydsjælland, forklarer arkæolog på stedet, Toke Hal Bjørn Hansen, der var med til at finde den 40 meter lange og ni meter brede hal.

Selvom han vurderer, at der er gode chancer for at finde flere huse og fortidsminder i området, bliver der ikke foretaget yderligere udgravninger.

Arkæologarbejdet foregår nemlig kun i det omkring 30 meter brede bælte, hvor anlægsarbejder til Baltic Pipe skal ske.

Energinet, der blandt andet står bag arbejdet med Baltic Pipe, oplyser, at fundet ikke kommer til at påvirke, hvor gasledningen bliver placeret. Selskabet forventer heller ikke, at fundet af stormandshallen kommer til at have betydning for den fremadrettede proces eller tidshorisonten for gasforbindelsen.

Kulturministeriet har ifølge Museumsloven mulighed for at erhverve sig et fortidsminde og det omkringliggende areal, hvis de vurderer, at fortidsmindet bør bevares på stedet. Det sker dog meget sjældent.

relaterede artikler

Gasledning gør Jettes hus usælgeligt 03. oktober 2019 kl. 19:25