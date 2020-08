Se billedserie Helgenæsvej Sydlige Endes Brolaug med Henrik Thomsen i spidsen har erkendt, at der kommer en bro over Susåen. Men heldigvis er højden justeret, så sejlerne ikke spærres inde. Foto: Anna C. Møhl

Omstridt bro over Susåen bliver højere

Næstved - 10. august 2020

Af Anna C. Møhl

En omstridt bro over Susåen fra Appenæs til Ydernæs ser ud til at være landet i god ro og orden.

Helgenæsvej Sydlige Endes Brolaug, der repræsenterer 11 parceller med hver sin bådplads i den såkaldte Gl. Suså Arm, har anfægtet ikke bare broen eksistens, men i særdeleshed stibroens højde. I et forslag sendt i høring, fremgår det nemlig, at stiforbindelsen mellem Appenæs og Ydernæs er så lav, at kanoer og kajakker knapt nok kan komme under. Det ville betyde, at sejlerne blev spærret inde.

Men politikerne er kommet brolauget til undsætning.

Broens højde bliver formentlig 2,5 meter over daglig vande.

Formand for Helgenæsvej Sydlige Endes Brolaug, Henrik Thomsen, anerkender, at kampen mod broen er tabt.

- Vi er nået til den erkendelse, at broen bliver anlagt over Susåen. Vi håber i det mindste, at broens udformning bliver æstetisk og med respekt for naturen, siger han.

Har lyttet til borgerne

Byrådets tekniske udvalg skal i dag drøfte broens højde.

Formand for udvalget, Helle Jessen (S), vurderer, at der er et flertal, der vil lytte til sejlernes indsigelser og hæve broen til 2,5 meter.

Da administrationen gik i gang med at undersøge forholdene langs Susåens bred, viste det sig, at ingen af de 10 bådebroer er lovlige. Der er ikke fremkommet nogen form for dokumentation for, at de nogensinde er blevet godkendt af myndighederne. Dog oplyser Helgenæsvej Sydlige Endes Brolaug i sit høringssvar, at mindst to byrådspolitikere i 1986 besigtigede laugets bådebro og gav en mundtlig tilladelse.

Ingen tilladelser

Bådejerne har med deres høringssvar indirekte været med til at gøre myndighederne opmærksom på, at der mangler tilladelser til bådebroerne.

Oplysningerne er kommunen forpligtet til handle på.

- Det er ikke den dagsorden vi vil gå efter, og det har stået på i mange år. Men vi er naturligvis nødt til at forholde os juridisk til, om bådebroerne kan lovliggøres. En mulighed kan være at lovliggøre de eksisterende broer og sikre, at der ikke bliver lavet flere, siger Helle Jessen.

Grøn rute

Stibroen skal erstatte en dæmning, som midlertidigt gik fra Askevænget i Appenæs til Ydernæs. Dæmningen var led i et større kloakeringsarbejde.

Broen er et led i Den grønne Ring rundt om Næstved. En rekreativ rute til både gående og cyklister, som forbinder nye og gamle skov- og naturområder omkring Næstved.

Den grønne Ring skal gøre det både lettere at vælge oplevelser i naturen. For at tiltrække flere af de borger, som normalt ikke kommer så meget ud i naturen, er ruten blandt andet ført forbi en række uddannelsesinstitutioner og Næstved Storcenter.

Hvis nogen af bredejerne klager til Naturklagenævnet over planerne om en stibro over det naturskønne område nær Helgenæsvej, vil det forsinke projektet med mindst 2,5 år.

Broen med 2,5 meters frihøjde kommer til at koste 2,2 millioner kroner.