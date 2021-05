Skolen har været under observation den seneste uge, men det er ikke lykkedes at holde smitten nede. Foto: Anders Ole Olsen

Omgående lockdown på gymnasium og HF

Næstved - 21. maj 2021 kl. 18:48 Af Anita Corpas Kontakt redaktionen

Alle elever og lærere er sendt hjem fra Næstved Gymnasium og HF.

Styrelsen for Patientsikkerhed har lukket Næstved Gymnasium ned igen på grund af omfattende smitte.

I over en uge har uddannelsesinstitutionen været under observation for tårnhøjt smittetal. Fordelt på 16 klasser er 46 elever testet positive.

Påbud Til trods for pâbud om at elever og medarbejdere siden Kr. Himmelfart har fremvist negative PCR-test-svar ved mødestart på skolen, er det ikke lykkes at holde smitten nede.

De unges adfærd har gjort det for svært, mener borgmester Carsten Rasmussen.

Han forklarer, at Styrelsen for Patientsikkerhed har gjort kommunen opmærksom pâ, at udviklingen på Næstved Gymnasium og HF alene skyldes de unges konkrete risikoadfærd.

Det betyder, at de unge samles i for store grupper udenfor skoletiden i sociale sammenhænge, uden at have den nødvendige opmærksomhed pâ afstandskrav.

- De unge giver den gas i weekenden. Det viser bare, at det ikke kan lade sig gøre at sove sammen og bevæge sig i alt for store bobler.

- De unge tror, at hele gymnasiet er deres bobbel. Det går ikke, siger Carsten Rasmussen.

Han peger på, at der lige nu er et kanonhøjt smittetal blandt især de 14-20-årige.

- Jeg forstår godt behovet for at leve livet mere frit. Men det går ikke, understreger borgmesteren.

Eksamener i fare Imidlertid kan nedlukning få konsekvenser for de kommende eksamener, hvis ikke smitten bringes under kontrol.

- Vi har skærpet testkravet og ført tilsyn med, at eleverne er mødt frem med negative PCR-test. Det har desværre ikke stoppet smitten.

- Heldigvis er det lykkedes at få lov til at afholde de skriftlige eksamener, der er planlagt til i næste uge, siger rektor på Næstved Gymnasium Susanne Stubgaard.

Hun forklarer, at der vil være enkelte elever, der møder fysisk ind, så de ikke bliver forsinkede i deres eksamen. Mens al øvrig undervisning fortsætter virtuelt i næste uge.

- Men det er klart, at det får konsekvenser for resten af eksamenerne, såfremt vi ikke kan møde ind, pointerer hun.

Samtlige elever og forældre er allerede informeret via e-Boks, og skolen har løbende opfordret alle elever til at begrænse store samlinger uden for skoletiden. Desværre har de åbne cafeer været en magnet på de unge, siger hun.

- Jeg er rigtig ærgerlig over, at skolen må lukke ned. Og jeg kan kun opfordre til, at forældre og elever tager en snak om forholdsregler og begrænser de sociale arrangementer, siger Susanne Stubgaard og tilføjer;

- For falder smitten ikke hurtigt nok, er der risiko for, at der bliver lagt sygeeksaminer efter, at det planlagte skoleår er slut.

