Omfattende hærværk i Folkeskoven er meldt til politiet

Næstved - 02. maj 2020 kl. 07:32 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Årets generalforsamling i Folkeskovens Frivilliglaug er aflyst grundet coronakrisen, men for nogle dage siden samledes flere medlemmer af bestyrelsen til en snak og for på behørig afstand af hinanden at inspicere skoven. Det syn, der mødte dem, var ganske forfærdeligt.

Taget på skovens bålhus var smadret, og det samme var flere skilte. Der lå affald og smadrede flasker, og flere træer havde fået snittet store stykker af barken. Ved ridestien var et område på omkring 15 kvadratmeter blevet brændt af.

- Når der ligefrem bliver sat ild til ting, så begynder jeg at blive nervøs. Der har været hærværk her tidligere, hvor jeg er blevet sur og hidsig, men nu er jeg faktisk bekymret, lyder det fra frivilliglaugets formand, Charlotte Roest.

Hun fortæller, at det har bølget op og ned med hærværk i skoven. Nogle år har der været en del, og så har der været en pause på et år eller to. Det seneste hærværk er det værste, hun har oplevet, og derfor er det også blevet politianmeldt.

Benyttes af børn Charlotte Roest ved ikke, hvem der står bag balladen, men hun har en idé om, i hvilken kategori politiet skal lede:

- Når der bliver snittet i træer og sparket ting i stykker, kan jeg ikke forestille mig, at det er voksne mennesker. Det er nok unge mennesker, der ikke har så meget at give sig til i øjeblikket, og hvor der er kommet gang i hormonerne og blevet drukket igennem. Når sprutten går ind, går hjernen ud, siger hun og fortsætter:

- Det er smadderærgerligt, for der er ingen kommune, der kommer her og rydder op. Det skal vi selv klare som frivillig forening. Folkeskoven er et sted, hvor man skal kunne mødes, og bålhuset benyttes særligt i øjeblikket meget af børnehaver og dagplejere. Så er det ikke så smart, at der ligger smadrede flasker.

Ærgerlige penge Det er Næstved Kommune, der ejer bålhuset, fordi det hører under naturvejlederen. Derfor regner Charlotte Roest med, at kommunen vil reparere skaderne her. De øvrige skader bliver dog for Folkeskovens Frivilliglaugs regning.

- Vi bliver nødt til at have penge op af kassen. Fugletårnet er sparket i stykker og i så slem en tilstand, at vi skal have en håndværker til at reparere det. Det er super ærgerligt, for det er penge, der ellers kunne bruges på nye ting eller arrangementer til glæde for alle, fortæller formanden.

Folkeskoven blev etableret helt tilbage i 1997.

