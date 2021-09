Se billedserie Slattenpatten blev sat op på Axeltorv, da Næstved i 2010 fejrede 875 års jubilæum. Historien om sagnfiguren med de enorme hængebryster er at finde i Jacob Topsøe?s nye værk »100 ting at se på Sydsjælland og Møn«, der udkommer mandag. Foto: Jan Jensen

Omdiskuterede hængebryster får vital rolle i ny bog

Næstved - 10. september 2021

København har Den Lille Havfrue. Næstved har Slattenpatten.

Sådan indleder Jacob Topsøe skildringen af en af Sydsjællands mest mærkværdige seværdigheder, kvindefiguren Slattenpatten med den store næse, de dybe øjenhuler, markante bakkenbarter og lange aubergineformede hængebryster .

Den omdiskuterede skulptur på Axeltorv, der er rundet af et sydsjællandsk folkesang, er selvfølgelig at finde i Jacob Topsøes nye værk, »100 ting at se på Sydsjælland og Møn«, en underfundig og selvoplevet rejseguide til kendte, ukendte og oversete attraktioner i lokalområdet.

- Ikke alle borgere har været lige begejstrede for den mægtige matrone i byens hjerte. Men sådan er det jo med moderne kunst. Den deler vandene. Og hvem ved - om nogle år bliver turisterne måske trætte af den yndige havfrue på Langelinje og drager i stedet til Sydsjællands hovedstad for at flokkes om hendes knap så yndige modstykke, filosoferer Jacob Topsøe.

Herluf Trolles hår

Gennem de seneste to år har forfatteren kravlet ind og ud af jættestuer, besteget bakketoppe, klinter og tårne og studeret små og store seværdigheder - fra monumentale bygningsværker som Farøbroerne til en anderledes, overset og temmelig mystisk seværdighed i Herlufsholm Kirke. Nemlig Herluf Trolles hår.

- På Herlufsholm Kostskole er forhistorien vigtig for skolens selvforståelse og da man i 1895 åbnede Herluf Trolles grav for at restaurere kisterne, benyttede man lejligheden til at klippe lidt af frisuren, så nu hænger admiralens hår i glas og ramme i Herlufsholm Kirke, fortæller Jacob Topsøe.

Bogen er ikke en rejseguide i traditionel forstand, men en rejseskildring med et personligt islæt og absolut værd at læse, hvis du vil blive klogere på alt fra monumentale bygningsværker til en simpel afstandspæl og et faldefærdigt egetræ.

- Grundtanken med bogen er nemlig, at det mindre kendte kan gemme på ligeså gode historier som det kendte, fortæller Jacob Topsøe, der har vandret landsdelen tynd i jagten på kendte og ukendte attraktioner.

Montblanc et besøg værd

Undervejs i researchen har Jacob Topsøe bl.a. bestiget Montblanc, et noget overset højdedrag i Næsbyholm Storskov ved Tystrup sø. Og selvom det er hele 4.754 meter lavere end Vesteuropas højeste bjerg er det absolut et besøg værd. På solrige vinterdage uden blade på træerne er der nemlig udkig til Tystrup sø og 18 fredede gravhøje indenfor en radius af kun 200 meter.

- Kriterierne har været at seværdighederne skal være tilgængelige for offentligheden, de skal rumme en geografisk spredning og være ikke-kommercielle. Derfor finder du ingen anbefalinger af restauranter i bogen, fortæller Jacob Topsøe, der har observeret flere interessante ting undervejs i tilblivelsen af det store værk på 262 sider.

- Jeg har bestræbt mig på at finde seværdigheder overalt i lokalområdet, men området vest for Næstved er faktisk fattigt på seværdigheder. Alligevel er vestlandet med og jeg har bl.a. portrætteret Hyllinge. Det er en by der er fuld af melankoli, en fortælling om fordums travlhed med jernbanen der kom brusende flere gange om dagen og i dag en by med mange bygninger i forfald. Lidt som når det er blevet efterår, og jeg ser på alle de træer og planter, der har mistet sommerens grønne livskraft.

100 ting at se på Sydsjælland og Møn udkommer på mandag og er anden bog i samlingen af kendte og ukendte seværdigheder på Sjælland. Den første hed »100 ting at se på Midtsjælland« og udkom i 2018.

Bogen koster 300 kroner og kan bl.a. købes i Lauges Bog og Idé på Torvestræde i Næstved og på forfatterens hjemmeside »100tingatse.dk«.