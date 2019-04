Se billedserie Der var også et par dynamiske youngsters, der havde fundet vej til onsdagens borgermøde. De deltog i en workshop om fremtidens boligformer. Her i selskab med socialdemokraten Daniel Lillerøi. Fotos: Kim Palm

Send til din ven. X Artiklen: Og de tænkte så det knagede Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Og de tænkte så det knagede

Næstved - 11. april 2019 kl. 11:49 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi er lidt for gamle i Næstved. Vi skylder 800 millioner. Vi tjener for lidt, og vi går for meget til læge.

Således opmuntret ved den indledende økonomiske redegørelse fra kommunaldirektør Rie Perry var borgerne klar til at læsse idéer overbord, mens embedsmænd og politikere tog notater ved borgermødet om kommunens fremtidige økonomi i Gl. Ridehus onsdag aften.

Fremmødet var temmelig tyndt, da op mod halvdelen af deltagerne enten var politikere eller embedsmænd. Men de få borgere, der fandt vej til mødet fik alligevel et grundigt indtryk af kommunens store økonomiske udfordringer og fornemmelsen af at deres idéer blev taget alvorligt. Idéerne blev nemlig skrevet ned og vil indgå i byrådets behandling af næste års budget på et møde i august.

- Ved I hvad vi mangler. Det er ingeniører, lød det således fra Bo Rasmussen, der havde taget plads i en workshop om fremtidige uddannelser i Næstved. Han har undervist flere år ude på handelsskolen ZBC og var ærgerlig over, at kommunen ikke er i stand til at tilbyde ingeniør-uddannelser, da mange af byens virksomheder forgæves efterspørger den slags arbejdskraft.

Men måske er der håb - også for ingeniøruddannelsen. Hanne Dollerup, der er direktør for Dagtilbud og Skole, fortalte at kommunen er i tæt dialog med DTU om mulighederne for at placere en ingeniøruddannelse i Næstved, ligesom i den vestsjællandske industriby Kalundborg, der sidste år kunne byde ingeniører velkomne i byen.

- Vi må også kunne udnytte af Udlændigestyrelsen flytter til byen, lød det fra Kurt Eriksen i Karrebæksminde. Men også her er der fremskridt at spore, da Udlændingestyrelsen allerede har indgået en aftale med Absalon om fremtidig rekruttering af arbejdskraft.

Således fik borgerne taletid. Og der er også behov for gode idéer for at Næstved ikke sakker yderligere bagud de kommuner vi sammenligner os med, nemlig Holbæk, Køge og Slagelse.