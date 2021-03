Se billedserie Det er første gang, at Katrine Yde Jensen fra Næstved samler ind for Børns Vilkår, og hun glæder sig meget til at være med til at bakke op om det gode formål. Privatfoto

Ofre for corona: Nu kan du støtte danske børn

Næstved - 18. marts 2021 kl. 12:00 Af Dorte Rye Silbo Kontakt redaktionen

Mange børn og unge er kommet i klemme under coronapandemien, og det har skabt enorme kødannelser på BørneTelefonen. Søndag samler Børns Vilkår ind for at sikre udsatte børn får den nødvendige hjælp.

Hver eneste dag er der børn, der kontakter BørneTelefonen, fordi de ikke har andre steder at gå hen.

Det er børn, der vokser op med misbrug, vold, overgreb og mobning. Børn, der føler sig forkerte, usikre, bange og alene.

Søndag 21. marts holder børneorganisationen Børns Vilkår landsindsamling, som BørneTelefonen er tilknyttet.

Katrine Yde vil gerne hjælpe Interessen for indsamlingen er stor. 29-årige Katrine Yde Jensen fra Næstved fortæller, hvorfor hun for første gang bakker op for at stemme dørklokker til det gode formål.

- Jeg har været medlem af rigtig mange organisationer, hvor jeg har betalt et beløb hver måned. Jeg skal ærligt indrømme, at jeg ikke tidligere har prioriteret organisationer, der har med mennesker at gøre. Min store drøm er at blive dyrlæge, og jeg har mere valgt organisationer, der relaterer til dyr, fortæller Katrine Yde Jensen.

- Nu er jeg blevet ældre, og vil gerne være mor. Derfor har jeg fået mere fokus på det. I den forbindelse fandt jeg ud af, at man kunne samle ind til Børns Vilkår. Det er en fantastisk måde at gøre det på - komme ud at møde mennesker - og derved ikke kun donere et beløb, men hjælpe til for at samle penge ind, fortsætter hun.

- Jeg gør det også fordi der har været enorm fokus på organisationen. Jeg håber, og tror på, at indsamlingen har en kæmpestor betydning for Børns Vilkår. Derfor glæder jeg mig til at være med.

Slog rekord sidste år BørneTelefonen har eksisteret siden 1987 og tusindvis af børn og unge ringer for at tale med en frivillig rådgiver.

Under coronakrisen har der været et særligt pres på BørneTelefonen, fordi mange børn og unge har søgt hjælp. Søndag samler Børns Vilkår ind for at få flere resurser til den varme linje. Foto: Børns Vilkår

Sidste år havde BørneTelefonen 52.700 samtaler med børn og unge. Desværre henvender mange børn sig forgæves, fordi der er kø på linjen. Over halvdelen af de henvendelser, BørneTelefonen fik i 2020, blev ikke besvaret.

Børns Vilkår oplyser, at da samfundet lukkede ned på grund af corona, kom mange børn og unge i klemme. Flere blev isoleret i hjem med vold og misbrug. Det resulterede i at BørneTelefonen blev en livline for rigtig mange børn og unge.

Det samlede indsamlings resultat ved landsindsamlingen midt i coronakrisen slog sidste år rekord med 8.5 millioner kroner. Det bedste resultat i de fire år indsamlingen har fundet sted.