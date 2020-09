Offer i sag om drabsforsøg: - Det skulle ligne selvmord

Hustruen til den 45-årige mand kræver 72.000 kroner i erstatning, og det beløb kan vokse yderligere, hvis hun får varige fysiske eller psykiske mén. Foto: Esben Thoby

Næstved - 02. september 2020 kl. 04:14 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Retssagen mod en 45-årig mand fra det nordlige Næstved fortsætter ved Retten i Næstved. Han er tiltalt for et planlagt drabsforsøg mod sin kone, og tirsdag var det hendes tur til at indtage vidneskranken til en næsten to en halv time lang afhøring. Kvinden er ikke i tvivl om, at planen var, at hun skulle slås ihjel, og at det skulle ligne et selvmord. Ifølge hendes forklaring forsøgte manden først at presse hende til at indtage et glas kakao propfyldt med smertestillende medicin i livsfarlige mængder.

Da hun kun indtog en mindre mængde af kakaoen, endte det i stedet med, at den 45-årige satte sig oven på hende og skar hende adskillige gange med en hobbykniv i underarmen omkring håndleddet. Det skete på børneværelset hos det ene af parrets to døtre.

- Han tog også begge knive (hun var forinden blevet truet med en spejderkniv, red.) og lagde i min højre hånd og klemte sammen, inden han tog dem med igen, da han gik, forklarede kvinden.

Hun hæftede sig også ved, at hendes mand på et tidspunkt fortrød, da han lagde an til et kvælertag på hende.

Det lykkedes hende på mirakuløs vis at flygte via et vindue, da manden var gået ned i kælderen for at vaske sit blodige tøj. Da den 45-årige kom ud på vejen for at lede efter hende, gjorde han et stort nummer ud af at fortælle, at hans kone netop havde forsøgt selvmord.

Det var også den forklaring, han i første omgang gav til politiet, men i retten har han erkendt, at det var ham, som skar i kvindens underarm. Det var dog ikke med den hensigt at slå hende ihjel, så han nægter fortsat drabsforsøg.

Retssagen fortsætter på mandag og ventes afsluttet 11. september.

