Østre Ringvej spærret: U-vending er det nye sort

Årsagen til spærringen er, at A-broen er på vej mod et længe ventet comeback. For to år siden blev den revet midt over af en lastbil, der havde glemt at sænke kranen. Nu skal den op igen og Østre Ringvej er spærret ved Ellebækskolen, afdeling Kalbyris frem til fredag den 6. november klokken 18.