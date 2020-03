Bernt og Betina Bille iført de specielle dragter, som de skal have på og udskifte mellem hver eneste patient. Privatfoto

Økonomisk nedgang hos tandlæge: - Vi er i knæ

Næstved - 24. marts 2020 kl. 14:17 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som mange andre brancher er også tandlægerne ramt af regeringens tiltag mod bekæmpelsen af coronavirusset. Kun de allermest nødvendige indgreb må foretages, så meget af personalet er blevet overflødigt.

- I sidste uge sendte vi seks medarbejdere hjem. Fra mandag går jeg også selv hjem, så der kun er en tandlæge - min mand - og en klinikassistent tilbage. Det er en væsentlig reduktion og udgift, fortæller Betina Bille, der driver Tandlægerne Bille sammen med sin mand, Bernt Bille.

- Vi kan godt bruge lønkompensationen, som regeringen tilbyder, men det er ikke nok. Vi lever jo af kunder i butikken og er fuldstændig afhængige af antallet af patienter. Lige nu er vi i knæ, tilføjer hun.

Var rystede Betina Bille fortæller, at hun endnu ikke kan overskue de økonomiske konsekvenser af krisen, og at hun ikke sover godt om natten. Alligevel frygter hun ikke, at klinikken kommer til at knække nakken.

Her er de nye regler for tandlæger Det behandler tandlægerne:

Behandlingskrævende traumer af tænder og mund, smerter, infektioner - herunder rodbetændelse - svære cariestilfælde og svære tilfælde af tandkødsbetændelse.

Skader eller løsning af aftagelige eller faste protetiske erstatninger og fyldninger.

Skader eller løsning af fast eller aftageligt tandreguleringsapparatur ved igangværende behandlinger.

Kontrol af igangværende bøjlebehandling, hvor udsættelse kan influere væsentligt på det endelige behandlingsresultat.

Opstart af ny tandreguleringsbehandling, der er særlig tidskritisk i forhold til barnets vækst.

Generelt behandles patienter, hvis de uden behandling inden for de næste tre måneder vil være dårligere stillet end for nuværende.

Det behandler tandlægerne ikke:



Behandling og kontrol af mindre alvorlig tandsygdom som for eksempel mindre cariesangreb og mildere former for tandkødsbetændelse.

Almindelige rutineundersøgelser samt almindelig tandrensning.

Kosmetiske behandlinger. Det behandler tandlægerne:Det behandler tandlægerne ikke:

- Vi har en god aftale med vores bank. Vi må trække på kassekreditten og udskyde de betalinger, vi kan. De tre måneder skal vi nok klare. Jeg har været tandlæge siden 1989 og er glad for, at jeg ikke er nyopstartet. Jeg talte forleden med en ung pige, som startede klinik 1. januar. Hendes personale ville ikke gå med til at gå ned i løn, så hun går højst sandsynligt konkurs, siger hun og fortsætter:

- Vi var rystede, da vi hørte, at tiltagene for os gælder helt frem til 30. juni, hvor det er kortere tid for de fleste andre. Tre måneder er godt nok lang tid.

Afviser med hård hånd Ud over den økonomiske usikkerhed har dagligdagen på klinikken også ændret sig kraftigt. Patienter afvises "med hård hånd", og ingen kan komme ind uden aftale.

- Hvis folk er snottede eller hoster, så afviser vi dem. Vi afviser også alle ældre - ellers skal de godt nok have ondt. Det er jo for deres egen skyld. Selvfølgelig tænker vi også på os selv, men vi er sådan set vant til at leve med frygten. Det minder lidt om dengang, at HIV-smitten brød ud. Så vi er vant til at håndtere virus og navigere i det, forklarer Betina Bille.

Tiltagene er dog blevet endnu skrappere. For eksempel skal tandlægerne have særlige heldragter på som beskyttelse, og de skal udskiftes mellem hver eneste patient.

- Når vi ifører os de dragter, så er det som noget, man ser på en film, og det går op for en, at det her godt nok er alvorligt. Det er besværligt og irriterende, men selvfølgelig gør vi det. Vi har også hørt, at politiet har været ude på andre klinikker for at tjekke, om de lever op til reglerne, siger Betina Bille.

