Økonomisk kriminalitet på banegården: De unge hvidvasker penge

Politiet har i øjeblikket ekstra fokus på området omkring Næstved Station, hvor en gruppe unge har for vane at holde til. Der er blandt andet set flere tilfælde af brug af narko og senest også økonomisk kriminalitet.

Det sidste kan for eksempel være, hvis en kriminel beder en af de unge om lov til at overføre nogle penge til hans eller hendes konto, som de unge så senere skal hæve til dem. Nogle gange mod betaling.

Opfordring til forældre

De unge vil gerne hjælpe, og dermed kommer de let til at blive et af de såkaldte »mulddyr«, der er med til at hvidvaske penge, som stammer fra forskellige former for kriminalitet, oplyser politiet.