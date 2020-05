Se billedserie Lotte Riberholt Fredberg er økonom og er ansat som konsulent i Center for Politik og Udvikling. I denne uge har hun hjulpet til med at passe børn i Børnehuset Ved Grøften på Parkvej.

Økonomer - de passer da børn

Næstved - 10. maj 2020 kl. 19:08

Af Mia Than West

Lotte Riberholt Fredberg er én blandt de i alt 20 administrative medarbejdere ansat i Næstved Kommune, der i denne uge har hjulpet til ude i daginstitutionerne.

Hun er uddannet økonom og er ansat som konsulent i Center for Politik og Udvikling, hvor hun blandt andet arbejder med styring, planlægning og optimering og sørger for, at velfærdsområderne får nogle gode rammer at arbejde med. I denne uge har arbejdsopgaverne været noget anderledes end normalt. Her har Lotte Riberholt Fredberg skiftet kontorarbejdet ud med blandt andet englehop og sprællemænd i Børnehuset Ved Grøften på Parkvej, hvor hun har hygget sig med storegruppen.

- Selvfølgelig vil jeg hjælpe. Jeg gør det for at være med til at udvikle kerneopgaven. Jeg får et blik på, hvordan det foregår i praksis, og jeg får bragt virkeligheden nærmere mit skrivebord, forklarer Lotte Riberholdt Fredberg, der har været ansat i Næstved Kommune siden 2011.

- Ungerne har bare været herlige. Jeg er imponeret over, at børnene kan indordne sig under de rammer, der er. Det er gode børn, og de er super lette at motivere, konstaterer hun overfor avisen.

Fuldstændig fantastisk

Børnehuset Ved Grøften har i øjeblikket 40 vuggestuebørn og 52 børnehavebørn. Hverdagen i børnehuset er på grund af corona-pandemien helt anderledes, end den plejer.

Både vuggestue- og børnehavebørn er inddelt i små grupper, hvor der i snit er fem børn pr. medarbejder i børnehaven og tre til fire børn i vuggestuen. De vasker hænder, når de kommer, før de spiser, efter toiletbesøg og når de kommer ind udefra. Det kræver mere personale, og presset stiger yderligere, fortæller den daglige, pædagogiske leder.

- I starten havde vi ikke mange børn. Nu er vi næsten tilbage på maks antal børn. Fremmødetiden er også forlænget. Vi har fået det til at fungere, og personalet har været rigtig gode. Men folk har dårligt fået en pause eller gået fra, fortæller Lene Jespersen, der er taknemmelig over hjælpen udefra, som har givet bare en smule luft i en anderledes og presset hverdag.

- Det har været en gave, og jeg synes, det er fuldstændig fantastisk. Det er en berigelse, at der kommer en ind, som har en begejstring og bare vil børnene. Lotte har bare kastet sig ud i det. Tilliden er der, og hun er et fuldt ansvarsfuldt menneske, konstaterer den pædagogiske leder.

Arbejdsopgaver kalder

Stuerne og legepladsen er opdelt i forskellige zoner, og der er ikke så meget legetøj på hylderne og ingen bøger. Børnene må kun lege med det legetøj, der nemt kan vaskes og sprittes af. De er ofte ude, og hver dag er en gruppe ude af huset for at gå tur.

Der bliver også sunget mere end tidligere. Hver fredag formiddag samles børn og voksne på legepladsen, hvor de - inspireret af DRs »Fællessang - hver for sig« - synger sammen på afstand med de to børnehuse Diget og Volden, som ligger i nærheden.

Mandag kalder Lotte Riberholt Fredbers arbejdsopgaver i Center for Politik og Udvikling. Hun er ikke afvisende overfor igen at tilbyde sin hjælp, når hun er kommet til bunds i de opgaver, der ligger og venter på skrivebordet.

Hun vil blive savnet i Børnehuset Ved Grøften, hvor Lene Jespersen håber på, at hjælpen udefra fortsætter så længe, behovet er der.

- Det fungerer rigtig godt. Jeg er slet ikke i tvivl om, at vi nok skal klare det, når der bliver budt ind forskellige steder fra, erklærer hun.