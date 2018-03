OL blev forsinket

Folk stod stadig i kø for at komme ind, da opvisningen skulle starte kl. 14. Det betød, at indmarchen med faner blev forsinket. Publikum ventede dog ikke forgæves, for alle STIF's ni hold gav efter sigende en forrygende opvisning, hvor alle hold tilmed havde udvalgt en speciel sportsgren, som folk skulle gætte. Udover en masse flot gymnastik var blandt andet boksning, dans, motorsport, fodbold og karate også på programmet. Der var desuden to gæstehold på besøg.