Nytårskur for erhvervslivet aflyst

Næstved - 13. december 2020 kl. 10:05 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Der bliver ingen bobler og pindemadder for byens erhvervsspidser i begyndelsen af det nye år.

Den traditionsrige nytårskur i januar 2021 er aflyst på grund af Coronasituationen. Det har bestyrelserne i Næstved Erhvervsforening og Næstved Erhverv besluttet.

Netværke med hinanden I et normalt år plejer det at være en god anledning til at få hilst på samarbejdspartnerne, og arrangementet tiltrækker hvert år omkring 300 deltagere på tværs af erhvervslivet.

- Det er et event, der i høj grad lever af og på den sociale netværksdel af arrangementet. Folk møder op i virkelig god tid og benytter lejligheden til at netværke med hinanden, sige tak for året, der gik, og kigge fremad mod året, der kommer, fortæller Torben Johansen, formand i Næstved Erhvervsforening.

Det sociale vigtigt Direktør i Næstved Erhverv, Rasmus Holst-Sørensen ærgrer sig over at man må aflyse.

- Netop fordi det er netværket og måske i mindre grad indholdet, informationen eller læringen, der er det bærende i nytårskuren, så har vi valgt at aflyse årets arrangement. Det er ikke muligt at afholde et fysisk netværksevent under gældende restriktioner, siger Rasmus Holst-Sørensen.

