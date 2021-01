Du kan stadig indstille kandidaten til »SydkystDanmarks Bedste Turismeinitaitiv« - Skovtårnet for eksempel. Foto: Kenn Thomsen

Nytårskonference udskydes til efter påske

SydkystDanmark udskyder sin nytårskonference til efter påske. Det sker i erkendelse af, at situationen omkring corona endnu vil være for usikker frem til 3. februar, hvo konferencen oprindelig skulle have været holdt.