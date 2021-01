Nytårshilsen fra Næstved Erhverv: Vi kan glæde os over flere ting

Rasmus Holst-Sørensen fra Næstved Erhverv ser tilbage på året der gik.Foto: Thomas Olsen

Næstved - 03. januar 2021 kl. 11:50 Af Rasmus Holst-Sørensen, direktør, Næstved Erhverv A/S Kontakt redaktionen

Snart kan vi vende det sidste blad i vores 2020-kalender.

Coronaen satte sig hurtigt tungt på året, og intet har fyldt mere i 2020 for os som mennesker, virksomhedsledere eller medarbejdere. Det har gjort rigtigt ondt på mange virksomheder og gør det stadig - senest med julens nye nedlukninger.

Men midt i alt det mørke har året også været historien om sammenhold, omstilling og fornyet opmærksomhed om vores lokalsamfunds kvaliteter. Folk i Næstved har støttet op om lokale virksomheder, der for deres del har omstillet sig. Fundet nye veje til nye markeder og nye kunder.

Inden vi har vendt de sidste blade på 2020-kalenderen, har der også været flere ting, vi har kunnet glæde os over.

Det blev året, hvor Næstved Byråd besluttede at afskaffe dækningsafgiften endeligt. En håndsrækning til erhvervslivet - og til Næstved. Det sender et klart signal om, at byrådet har blik for vigtigheden af et stærkt, lokalt erhvervsliv.

Vi har også kunnet glæde os over kåringen af i alt 20 nye gazellevirksomheder i år. Stort tillykke til jer alle! Men også en stor tak. For især i en tid som denne er der brug for, at nogen går forrest og viser vejen.

Hos Næstved Erhverv oplever vi heldigvis, at der er mange, der gerne vil investere i vores kommune. Senest har Innovator taget adskillige spadestik til den nye store retailpark på Køgevej. Projektet kommer til at understøtte vores regionale førerposition som handelsby og de mange lokale arbejdspladser i den sektor yderligere.

Samtidig er Næstved bymidte inde i en god udvikling med stadig flere tilbud til endnu flere målgrupper. Og en velfungerende bymidte er afgørende for os alle. Ikke blot for de virksomheder, der driver deres erhverv i bymidten.

2021 bliver forhåbentlig året, hvor Folketinget endeligt beslutter en startdato og bevilliger pengene til den motorvej, der skal afløse Rute 54 mellem Næstved og Rønnede. Og hvor vil det få stor betydning for vores virksomheders udviklingsmuligheder.

Folketinget forventes at forhandle aftalen om de næste mange års infrastrukturinvesteringer på plads i begyndelsen af 2021. Vi her hos Næstved Erhverv glæder ostil et nyt år, der på anden vis end det gamle byder på mere netværk, flere fysiske møder, mere handel og endnu mere udvikling i Næstved.

