Se billedserie Det er langt fra en fornøjelse at være taxichauffør nytårsaften. Formanden for Næstved Taxa, Henrik Petersen, opfatter nytårsnat som en opgave, der bare skal overståes. Foto: Anna C. Møhl

Nytårshelvede på fire hjul: I taxi gennem byen

Næstved - 29. december 2017 kl. 18:53 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når ingen andre er i stand til at køre bil, er det taxichaufførerne, der må ud på gader og veje nytårsaften. Det medfører punkteringer og sågar en smadret kofanger, når man kommer til at køre ind i et batteri, der er efterladt midt på en mørk vej.

Tålmodighed er en dyd, når man ringer efter en taxi nytårsaften. Der er mange, der gerne vil hjem, og der er altid for få taxier. Henrik Petersen, formand for Næstved Taxa, oplyser, at der er vagtsat chauffører til at bemande 50 biler før og efter selve årsskiftet.

- På sådan en aften kunne vi sagtens bruge dobbelt så mange biler, siger han.

Henrik Petersen anbefaler, at man downloader Næstved Taxas app, så man nemt kan bestille en vogn. Og i øvrigt væbner sig med tålmodighed. Det er muligt at forudbestille en vogn, men kun indtil midnat. Der er lukket helt ned for bestillinger fra kl. 00 til 06.

Selv om man kunne forestille sig, at taxichauffører glæder sig til sætte sig bag rattet nytårsaften med masser af glade kunder, så er det en træls arbejdsdag. Der er mange forgæves ture, byen er tilrøget af fyrværkeri og i gaderne flyder det med udknaldede nytårsbatterier og glasskår. Dertil kommer fuldesyge kunder, der kaster op i bilen.

- Det er en nat, man bare ser frem til at få overstået, siger taxiformanden.