Se billedserie I Odense er havnebadet opført som et lukket bassin og formet som et skib. Det har åbent hele året og er blevet en mægtig succes. Foto: Odense Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Nyt valgløfte: Borgmester lover havnebad i byen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Nyt valgløfte: Borgmester lover havnebad i byen

Næstved - 07. oktober 2021 kl. 04:43 Kontakt redaktionen

Vandet i Susåen bliver aldrig rent nok til at bade i. Derfor skal Næstved have et havnebad efter samme model som i Odense, hvor borgerne i Danmarks tredjestørste by siden 2016 er hoppet i et stort flydende badekar, fyldt med det klareste klorvand.

Sådan lyder løftet fra borgmester Carsten Rasmussen (S) i en live-transmission på Facebook, hvor kommunens borgere havde mulighed for at stille spørgsmål til kommunens politiske førstemand.

- Selvfølgelig skal vi have et havnebad og i Næstved har vi de samme udfordringer som i Odense. Vandet er simpelthen ikke rent nok til at bade i. Susåen er stadig fyldt med fækalier og andet udslip fra gamle septiktanke. Derfor går jeg efter en lukket model som den i Odense, som har vist sig at være en stor succes, uddyber Carsten Rasmussen overfor Sjællandske.

Gratis svømmetur I Odense er havnebadet opført som et lukket bassin i Odense å. Bassinet måler 33 meter og vandet kommer fra det lokale vandværk, som bliver renset og kloret. Svømmebassinet har plads til 300 gæster af gangen og i Odense er der også indrettet omklædningsrum med værdibokse, brusere, toiletter, en stor sauna og diverse steder til afslapning. Det er gratis, har åbent hele året og det uopvarmede bassin er blevet et hit for både sommer- og vinterbadere.

- Jeg har selv besøgt havnebadet i Odense sammen med byrådet og der er ingen tvivl om, at folk virkelig har taget det til sig. Mange borgere begynder dagen med en dukkert, siger Carsten Rasmussen.

Sådan skal det finansieres Et lukket havnebad er ikke en gratis omgang. I Odense kostede det 35 millioner kroner i 2016-priser, så i dag vil det utvivlsomt være dyrere. Men finansieringen skal der nok komme styr på, lover Carsten Rasmussen.

- Havnebadet skal finansieres via salget af grunde på havnen til pensionskasser og andre interesserede. For mig er det vigtigt, at havnen bliver tilgængelig for alle, og ikke ender som et reservat for de rigeste.

Flere folk vil dyrke havnen Og ovre på Fyn er man ikke i tvivl. Her har havnebadet været med til at kickstarte forvandlingen fra traditionel industrihavn til et område, der i dag er befolket med boliger, caféer og restauranter.

- Odense har gjort det samme som man er på vej til i Næstved, nemlig at sende havnen ud af byen. Og der er ingen tvivl om, at havnebadet har været med til at lokke flere folk ned på havnen, fortæller Odense-redaktør på Fyns Stiftstidende, Erik Thomsen.

Tidligere var havnen en forblæst plads i byen, hvor det mest ophidsende var et loppemarked om søndagen. I dag myldrer det med liv og der er opført 170 ungdomsboliger langs de tidligere havnearealer i H.C. Andersens fødeby.

Tilbage er nu at se om borgmesterens valgløfte får bred opbakning i det kommende byråd. Men spørg man i Odense så er de ikke i tvivl.

Her er havnebadet bare en rigtig god idé.