Nyt ungdomsparti i Næstved

Rød-Grøn Ungdom er en landsdækkende ungdomspolitisk organisation, som kæmper for at skabe socialistisk, feministisk og grøn forandring.

- Der har manglet et fællesskab for venstreorienterede unge i Næstved, og det håber vi at kunne starte med Rød-Grøn Ungdom. Vi vil skabe et mødested, hvor unge kan tage del i det politiske arbejde og sammen blive dygtigere til at deltage i den offentlige debat., siger Olivia Koefoed Olesen, stifter af lokalafdelingen.