Ejer af apotekerne i Fuglebjerg, Glumsø og Sorø, Mads Haaning, fortæller, at de tilbyder drive-in til de kunder, der er i risikogruppen for smitte med Covid-19. Foto: Anders Ole Olsen

Nyt tiltag under corona: Drive-in apotek til borgere i risikogruppen

Næstved - 23. april 2020 kl. 12:00 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Apotekerne i Fuglebjerg, Glumsø og Sorø har indført et nyt tiltag under coronakrisen. De tilbyder nu at levere medicin udenfor apoteket til de kunder, der er i særlig risiko ved smitte med coronavirus. Det fortæller apoteker Mads Haaning, der ejer de tre apoteker.

- Idéen er udsprunget fra os selv og fra andre kollegaer, der tilbyder det samme. Vi føler en forpligtelse til at skabe tryghed hos vores kunder. Vi har gjort mange ting for at skabe tryghed i butikkerne, og langt de fleste kunder er trygge, siger Mads Hanning og fortæller, at de blandt andet har sat plexiglas op ved kasserne, der gøres mere rent, og dankortterminalerne sprittes af efter brug.

- Hvis man på trods af det er mest tryg ved ikke at gå ind i butikken, tilbyder vi at levere medicinen til vores kunder udenfor apoteket - eksempelvis i bilen, hvor de kan vente, uddyber apotekeren overfor Sjællandske.

Undgår hamstring Apotekerne i både Fuglebjerg, Glumsø og Sorø har taget mange forholdsregler for at sikre, at der er afstand mellem kunderne på apoteket, så man kan trygt kan besøge de tre butikker.

Alligevel har de fået henvendelser fra flere borgere, som normalt ikke får leveret medicin til hjemmeadressen, om det kunne være en mulighed at få bragt medicin ud grundet smittefare ved Covid-19.

- Det er kronikere og nogen, der er særligt udsatte. Det er for at imødekomme det behov. Og så slipper de for at skulle betale for leveringen, siger Mads Haaning.

Ordningen har kørt en uges tid, og flere kunder har allerede benyttet tilbuddet, som ifølge Mads Haaning er blevet taget godt imod.

- Det er det bestemt. Den her mulighed gør, at de er trygge ved det og kan få leverencer lidt hyppigere. De undgår at skulle hamstre og køre større mængder medicin af gangen, siger han.

Hurtig betjening Hvis man vil benytte sig af den nye service, skal man ringe til apoteket og afgive bestilling. Her er det personalets ansvar, at kunderne får svar på eventuelle spørgsmål over telefonen.

Man skal kunne betale med MobilePay for sine varer og afvente bekræftelse på betaling. Det er også muligt at lave en straksoverførsel via sin bankkonto, hvis man ikke har MobilePay.

Når man har afgivet sin bestilling, kører man til det pågældende apotek og venter udenfor. Her skal man igen ringe til apoteket, og så kommer personalet ud med leveringen.

- Det er hurtig betjening. Det er en meget lavpraktisk foranstaltning, men det virker rent faktisk. Vi har ikke ressourcer til at gå ud og vente på kunderne, der måske ikke kommer til den aftalte tid. Derfor har vi valgt at gøre det sådan, siger Mads Haaning.

