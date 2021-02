Kulturformidler Vibeke Sølling er en af de to kulturformidlere, som læser højt. Privatfoto

Nyt tiltag: Fredagsfortællinger for voksne på Teams

Næstved - 11. februar 2021 kl. 22:12 Af Michael Hansen Kontakt redaktionen

I de sidste mange år er det blevet ekstremt populært at høre lydbøger, mens man går en tur, gør rent eller noget helt tredje. Og hvis det ikke allerede var en trend inden nedlukningen, er det blevet det nu.

Det har de også bemærket på bibliotekerne, hvor mange af de fysiske arrangementer er ved at blive omlagt til digitale muligheder, som alle kan koble sig på. Senest afholdt Næstved Bibliotek et virtuelt møde i DR-Romanklubben, hvor deltagerne var med via Teams. Den løsning viderefører biblioteket også til deres næste arrangement, som er fredagsfortællinger for voksne.

En hyggestund Her kan deltagerne sidde derhjemme og lytte, imens en god novelle bliver læst højt. Første gang det sker er fredag den 12. februar fra klokken 13.30 til cirka 14 og samme tid fjorten dage senere - altså den 26. februar.

- Vi byder derfor ind til en hyggestund, hvor du kan sidde i din egen stue med en kop kaffe eller te og lytte til en eller flere noveller/uddrag fra en bog på din computer, iPad, tablet eller telefon, fortæller kulturformidlerne Jens Kryger Nielsen og Vibeke Sølling fra Næstved Bibliotek og Borgerservice.

Gratis at deltage Det er en overraskelse, hvilke tekster der bliver læst op, men biblioteket håber, at litteraturoplæsningen kan inspirere flere at læse og dele deres erfaringer om teksterne med hinanden.

Det er gratis at deltage, men man skal tilmelde sig på www.naesbib.dk. Man skal huske at oplyse sin mailadresse, så biblioteket kan sende et link til Teams.

Man behøver ikke at have Teams installeret, da man kan tilgå programmet via en webbrowser.

