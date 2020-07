Se billedserie Skatteafgørelser vurderet af lægmænd og baseret på sund fornuft. Det er formålet med Skatteankenævn Sydsjælland, fortæller formand Richard Petersen fra Fårup. Privatfoto

Nyt skatteankenævn på plads: Hjælper dig når du er sur på Skat

Næstved - 04. juli 2020 kl. 08:31 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Skat er krumtappen i den danske samfundsmodel. Men i et land med et af verdens højeste skattetryk er der god grund til at kigge dine skattepapirer efter i sømmene.

Opfordringen kommer fra Richard Petersen. Fødevareadvokaten fra Fårup syd for Næstved har sat sig i spidsen for Skatteankenævn Sydsjælland, en kreds af lægfolk som hjælper borgere, der føler at de er kommet i klemme i Skat.

- Det kan godt betale sig at klage. I 30 procent af sagerne får borgerne helt eller delvist medhold, fortæller Richard Petersen.

Erfaren formand

Han er en erfaren herre med en lang karriere bag sig som formand for tidligere skatteankenævn og ikke mindst som formand for Foreningen af Danske Skatteankenævn. Sammen med fem andre kommunalt udpegede lægfolk fra Faxe, Køge, Ringsted og Stevns er han klar til at træffe forståelige afgørelser i sager, hvor borgere føler sig snydt for fradrag o.lign.

Det lokale skatteankenævn behandler typisk sager om kørselsgodtgørelse og personalegoder. Det kan også være opgørelse af dødsboer, sager med ejere af mindre virksomheder og såkaldte hobbysager, f.eks lønmodtagere der driver et mindre landbrug ved siden af.

- Det kan være sager med folk, der er flyttet på landet og driver et mindre hestestutteri eller et ældre ægtepar, der i mange år har drevet deres virksomhed og nu trapper ned. Hvordan skal de beskattes? Betaler de for meget og har de grund til at klage. Det er bl.a. den slags sager vi kigger på, siger Richard Petersen.

Hold øje med Skat

I dag kommer skatten af sig selv. Vi skal ikke længere sidde og fedte med kuglepen og lommeregner for at udfylde selvangivelsen. Det klarer bankerne, pensionsselskaberne og firmaerne for os. Men alligevel er det værd at holde øje med skatten, lyder rådet fra den erfarne formand for Skatteankenævnet.

- Det kan være at banken har lavet en tastefejl. Fejl begås af mennesker, og selvom Skat i årsopgørelsen rammer rigtigt i 95 procent af tilfældende, så er det altid værd at åbne skattemappen og selv følge med.

Skatteankenævn Sydsjælland mødes 10 gange årligt og behandler omkring 60 sager. Lægmændene skal være med til at sikre, at borgere oplever at få forståelige afgørelser baseret på sund fornuft.

- Når du klager har du altid mulighed for at møde frem personligt og fortælle om din sag. Fortæl hvad du har på hjerte og vi lytter til dig.

Det er min erfaring, at det styrker retssikkerheden, hvad enten du får medhold eller ej, lyder opfordringen fra formanden.

De øvrige medlemmer er Klaus Kej, Faxe, Rolf Larsen, Køge, Christian von Benzon, Næstved, Elo Jensen, Ringsted og Peder Krogsgaard fra Stevns Kommune.

